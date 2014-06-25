Кемерон і Обама готові ввести нові санкції проти Росії
Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявили про готовність ввести подальші санкції проти Росії, якщо вона не вживе рішучих заходів для врегулювання кризи в Україні
Обама і Кемерон вітають зусилля Президента України Петра Порошенка щодо здійснення мирного плану на сході України, повідомляє gordonua.com з посиланням на Belfast Telegraph..
Лідери США і Великобританії підкреслили, що хоча президент РФ Володимир Путін закликав сепаратистів прийняти перемир'я, "нам ще тільки належить побачити з боку Росії конкретні дії щодо припинення поставок зброї через український кордон і припинення тренувань росіянами сепаратистських угруповань".
Читайте такожОбама пригрозив Путіну черговими санкціями через ситуацію в Україні
Сьогодні терористи збили український вертоліт біля Слов'янська, загинули дев'ять осіб.
23 червня Обама в телефонній розмові з Путіним заявив, що чекає від нього "конкретних кроків" деескалації конфлікту на сході України.
20 червня президент України Петро Порошенко заявив про одностороннє припинення вогню в зоні АТО з 22.00 20 червня до 10.00 27 червня.