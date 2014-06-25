США закликають Путіна публічно закликати бойовиків на Донбасі скласти зброю

США закликають президента Росії Володимира Путіна публічно закликати сепаратистів в Україні скласти зброю.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це сьогодні на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО заявив державний секретар США Джон Керрі.

«Ми віримо, що зараз президенту Путіну важливо довести своїми діями свої слова, що він прихильник миру. Для нього критично важливо публічно закликати сепаратистів скласти зброю, припинити потік зброї та бойовиків через кордон, відвести підрозділи Збройних сил і допомогти звільнити заручників ОБСЄ», - сказав держсекретар США.

Читайте такожДозвіл на використання російської армії в Україні можна повернути «за 10 хвилин» - Керрі

Керрі зауважив, що доки Росія не виконає у повному обсязі ці умови налагодження мирного процесу та утвердження стабільності в Україні, США та ЄС готові до того, що РФ заплатить більшу ціну внаслідок застосування серйозних економічних санкцій, але Сполучені Штати та Євросоюз сподіваються, що ці санкції не треба буде вводити.

«Це залежить від вибору Росії та її президента, який вони зроблять у наступні дні та тижні», - зазначив він.

Читайте такожThe New York Times: Обама сумнівається в Путіні і має намір посилити тиск на російський уряд

При цьому держсекретар США наголосив, що «ми не оголошуємо про нову фазу санкцій».

«Сьогодні ми вживаємо кроки з їх підготовки, і вони будуть застосовані, якщо цього вимагатимуть події», - сказав Керрі, додавши, що це питання США координує з європейськими партнерами.