Дозвіл Путіну на агресію зміцнив авторитет Росії в Азії та Африці - депутат Ради Федерації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови Ради федерації Ільяс Умаханов заявив у Раді федерації.

«Рішення від 1 березня виконало свою історичну роль, воно мало не тільки військове, а й політико-превентивне значення. Росія підтвердила свій статус великої держави, яка самостійно визначає свій зовнішньополітичний курс, виходячи з власних національних інтересів. Це рішення змусило партнерів рахуватися з нами, а авторитет РФ в країнах Азії, Африки та Латинської Америки помітно зміцнився», - сказав Умаханов.

За його словами, спроби представити сьогоднішнє рішення Ради федерації як «роботу над помилками, що пропозиція президента - це прояв слабкості», є спотворенням конструктивної спрямованості пропозиції Путіна. Він вважає, що це треба враховувати в контакті із західними партнерами.

Читайте такожНа території РФ виявили танки та військових з українськими розпізнавальними знаками - РНБОУмаханов сподівається, що країни Заходу «сприймуть цей сигнал, перестануть винаходити чергові страшилки і відмовляться від спроби обілення радикальних сил в Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Рада федерації скасувала свій дозвіл Путіну використовувати Збройні сили РФ на території України. За таке рішення проголосували 153 російські сенатори, проти проголосував один.

24 червня Путін направив листа до Ради федерації про те, що з метою нормалізації обстановки та врегулювання ситуації у східних регіонах України, а також у зв'язку з початком тристоронніх переговорів з цього питання вніс до Ради федерації пропозицію про скасування постанови від 1 березня про використання збройних сил РФ на території України.

Путін пояснив, що просив Раду федерації дати згоду на застосування армії у зв'язку з «подіями навколо Криму».