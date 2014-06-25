Нацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е Київського бронетанкового заводу - ЗМІ
Національна гвардія України отримала п’ять новітніх бронетранспортерів БТР-3Е.
Як повідомляє «5-й канал», військову техніку українського виробництва продав гвардійцям Київський бронетанковий завод.
БТРи оснащені потужними бойовими модулями: автоматичними гарматами, кулеметами, гранатометами та протитанковими ракетами. Уся зброя керується дистанційно.
Читайте такожЗаступник Держсекретаря США побував у навчальному центрі Нацгвардії
У бронетранспортерах встановлені німецькі малошумні двигуни.
Також усі нові бронетранспортери й ті, що вже в зоні АТО, за наказом президента, будуть оснащені спеціальними захисними екранами, які роблять БТРи невразливими для гранатометів.
Передача наступної партії БТР-3Е гвардійцям відбудеться найближчими тижнями.
Раніше держава закупила для потреб Нацгвардії 40 новітніх БТР-4 у Харкові.