Нацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е Київського бронетанкового заводу - ЗМІ

23:32, 25 червня 2014
Політика
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Національна гвардія України отримала п’ять новітніх бронетранспортерів БТР-3Е. 

Нацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е виробництва Київського бронетанкового заводу / 5 канал

Як повідомляє «5-й канал», військову техніку українського виробництва продав гвардійцям Київський бронетанковий завод. 

БТРи оснащені потужними бойовими модулями: автоматичними гарматами, кулеметами, гранатометами та протитанковими ракетами. Уся зброя керується дистанційно. 

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У бронетранспортерах встановлені німецькі малошумні двигуни. 

Також усі нові бронетранспортери й ті, що вже в зоні АТО, за наказом президента, будуть оснащені спеціальними захисними екранами, які роблять БТРи невразливими для гранатометів. 

Передача наступної партії БТР-3Е гвардійцям відбудеться найближчими тижнями. 

Раніше держава закупила для потреб Нацгвардії 40 новітніх БТР-4 у Харкові.

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