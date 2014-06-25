Нацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е Київського бронетанкового заводу - ЗМІ

Як повідомляє «5-й канал», військову техніку українського виробництва продав гвардійцям Київський бронетанковий завод.

БТРи оснащені потужними бойовими модулями: автоматичними гарматами, кулеметами, гранатометами та протитанковими ракетами. Уся зброя керується дистанційно.

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У бронетранспортерах встановлені німецькі малошумні двигуни.

Також усі нові бронетранспортери й ті, що вже в зоні АТО, за наказом президента, будуть оснащені спеціальними захисними екранами, які роблять БТРи невразливими для гранатометів.

Передача наступної партії БТР-3Е гвардійцям відбудеться найближчими тижнями.

Раніше держава закупила для потреб Нацгвардії 40 новітніх БТР-4 у Харкові.