Українські дипломати нагадали Меркель про перелік заручників Кремля

"Офіційному Берліну має бути добре відомо, що українська сторона не направляє терористів, бойовиків і зброю до Росії, не тримає і не захоплює заручників!", - нагадують дипломати.

Натомість, саме Росія шляхом знищення системи міжнародних гарантій і міжнародного права, анексією Криму та агресивними діями на Сході України завдала серйозної шкоди безпеці в Європі.

Саме тому, «Майдан закордонних справ» пропонує німецький дипломатії такий список заручників Кремля:

Україна. Увесь світ.

Довідка. Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланець 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітету виборців України".