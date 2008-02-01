Балога: БЮТ намагається винним зробити Президента

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що питання про перевибори мера Києва має вирішити виключно коаліція.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№021 від 1 лютого 2008 року).

“Президент свою точку зору сказав - він за зміни. І зараз справа не за ним, а за коаліцією демократичних сил, що повинна якнайшвидше виконати ті умови, які брала на себе при підписанні коаліційної угоди”, - сказав В.БАЛОГА.

Він нагадав, що до зобов’язань коаліції входить ухвалення 12 законопроектів, “серед яких є «київський».

В.БАЛОГА наголосив, що згідно із домовленістю, парламент мав спершу ухвалити ці закони, а потім затверджувати прем’єр-міністра. При цьому, за його словами, Президент виявив добру волю і, щоб країна не залишалася без прем’єра, запропонував спершу проголосувати за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО. “А тепер що ми бачимо? Представники БЮТ, інших «підспівуючих» сил уже планують вносити свій варіант закону про Кабмін, за щось хочуть голосувати, за щось уже ні. Вони не виконують свою обіцянку, яку давали киянам, а винним намагаються зробити Президента”, - сказав глава Секретаріату.