Молдова в наступному році може подати заявку на членство в ЄС
17:49, 24 червня 2014Світ
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Молдова наступного року може подати заявку на членство в Європейському Союзі.
Молдова може подати заявку на членство в ЄС у наступному році / newscom.md
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле.
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«Судячи із заяв прем'єр-міністра Республіки Молдова, Угода про асоціацію дуже швидко реалізовуватиметься, і, можливо, вже наступного року Республіка Молдова подасть заявку на отримання повноправного членства в Європейському Союзі з таким розрахунком, щоб до 2020 року Молдова могла завершити переговори про отримання статусу повноправного члена Європейського Союзу», - сказав посол.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня Молдова і Грузія підпишуть угоди про асоціацію з ЄС.
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