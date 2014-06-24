Молдова в наступному році може подати заявку на членство в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле.

Читайте такожРосія погрожує Молдові торговельною війною у зв'язку з її вибором на користь ЄС

«Судячи із заяв прем'єр-міністра Республіки Молдова, Угода про асоціацію дуже швидко реалізовуватиметься, і, можливо, вже наступного року Республіка Молдова подасть заявку на отримання повноправного членства в Європейському Союзі з таким розрахунком, щоб до 2020 року Молдова могла завершити переговори про отримання статусу повноправного члена Європейського Союзу», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Молдова і Грузія підпишуть угоди про асоціацію з ЄС.