Перемир'я на Донбасі можливе лише за умов значних поступок України або РФ - експерти

Про це йдеться в огляді експертів польського аналітичного Центру східних досліджень OSW, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

”Українська та російська сторона твердо стоять на своїх позиціях і без серйозних поступок однієї із сторін - що зараз видається малоправдоподібним - прогрес у мирному врегулюванні конфлікту є неможливим”, - вважають експерти.

За їхніми словами, від оголошеного президентом України Петром Порошенком наприкінці минулого тижня семиденного перемир`я більше виграли сепаратисти. Експерти назвали успіхом РФ те, що українська влада погодилася вести переговори з представниками самопроголошених республік.

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На думку аналітиків, українська влада погодилась на такі переговори під тиском Європейського Союзу, який прагне мирного врегулювання, а також це є тактичним кроком для того, аби продемонструвати певний успіх запропонованого Порошенком мирного плану і дати можливість відпочити та перегрупуватись українським військовослуєбовцям.

Водночас, попри декларації президента РФ Володимира Путіна і його формальний жест з відкликання дозволу на використання російських збройних сил, терористи фактично продовжили силове протистояння, а Росія тисне на Україну.

Метою Москви залишається вплив на владу України, й одним із засобів досягнення цієї мети є підтримка нестабільності на Донбасі, резюмували польські експерти.