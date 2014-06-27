Асоціація України з ЄС є рухом у правильному напрямку – чеський прем’єр
Чехія вітає підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це заявив у Брюсселі прем’єр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, рішення трьох країн – України, Грузії і Молдови про асоціацію з ЄС - є правильним. Соботка вважає, що «для цих держав асоціація – це нагода, як їм допомогти розвивати демократичні системи, як підтримувати кращу правову країну і як покращити співпрацю з інвесторами».
Читайте такожНа Майдані Незалежності у Києві святкують підписання Угоди про асоціацію з ЄС
Чеський прем’єр також висловив сподівання, що президентові України Петрові Порошенку вдасться дипломатичним шляхом заспокоїти ситуацію на сході України.
Раніше чеські фахівці підрахували, що реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС в частині чесько-української співпраці для Чехії буде економічно вигідною.