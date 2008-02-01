Комітет ВР назвав програму Тимошенко “декларацією намірів”

Комітет ВР з питань бюджету підтримав із зауваженнями Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків".

Таке рішення було ухвалено на засіданні Комітету, на якому зазначалось, що Програма є змістовним декларативним документом, який визначає шляхи та напрями проведення соціально-економічних і політичних реформ, реалізації культурних і міжнародних ініціатив держави, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

При цьому члени Комітету вказали на загальні недоліки Програми. Зокрема, наголошувалось, що Програмою не передбачено етапності, системності і послідовності впровадження запропонованих заходів та їх чіткої часової прив´язки; серед шляхів не виділені основні пріоритети, практично відсутні орієнтовні індикатори оцінки реалізації Програми та немає її ресурсного забезпечення. Зазначалось також, що Програма "це декларація намірів, яка в обов´язковому порядку має бути підкріплена планом дій щодо її реалізації".

Голова Комітету Микола Деркач звернув увагу на недотримання вимог Закону "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку" щодо використання прогнозу економічного і соціального розвитку на 5 років під час розроблення Програми та на неузгодження ряду задекларованих завдань між собою або суперечність їх сьогоднішнім крокам уряду.