Регіонал вимагає від Тимошенко виконати доручення Ющенка

Народний депутат України Михайло Папієв вимагає від діючого уряду виконати доручення Президента України щодо формування нового споживчого кошика. Таку вимогу він висунув в інтерв’ю телеканалу «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі нардепа.

За словами Папієва, прийнятий бюджет і ті соціальні гарантії, які закріплені щодо підвищення зарплат, пенсій, стипендій – це проект бюджету, який був напрацьований урядом Віктора Януковича ще в травні минулого року, а з того часу спостерігається значне зростання цін і відповідно, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та пенсія мали би бути переглянуті.

«Адже результати виборів було відомо ще 31 жовтня 2007 року тому, на моє переконання, часу було достатньо аби підготувати відповідні зміни», - наголосив регіонал.

«Тому необхідно, щоб до внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», був затверджений прожитковий мінімум на оновлених наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, який подає до Верховної Ради саме уряд», - зауважив Папієв.