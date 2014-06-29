Прикордонники обстріляли російський безпілотник на українській території
Учора, 28 червня, близько 18 години, прикордонний наряд на Луганщині зафіксував факт перетину державного кордону російським безпілотним літаком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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«Вчора близько 18 години прикордонний наряд на Луганщині помітив безпілотний літальний апарат, який перетнув українсько-російський кордон і заглибився на територію України на 300-500 метрів», - сказав Лисенко.
За його совами, прикордонна служба зупинила розвідувальну місію літака вогнем зі стрілецької зброї.
Він також повідомив, що за останні 3 дні це друга спроба провести розвідувальну місію в Україні за допомогою безпілотного літального апарату. Крім того він підкреслив, що Україна має всі докази належності даної техніки РФ.