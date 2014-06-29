Прикордонники обстріляли російський безпілотник на українській території

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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«Вчора близько 18 години прикордонний наряд на Луганщині помітив безпілотний літальний апарат, який перетнув українсько-російський кордон і заглибився на територію України на 300-500 метрів», - сказав Лисенко.

За його совами, прикордонна служба зупинила розвідувальну місію літака вогнем зі стрілецької зброї.

Він також повідомив, що за останні 3 дні це друга спроба провести розвідувальну місію в Україні за допомогою безпілотного літального апарату. Крім того він підкреслив, що Україна має всі докази належності даної техніки РФ.