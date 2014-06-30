РНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00
12:36, 30 червня 2014Політика
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Рішення про продовження антитерористичної операції або режиму перемир'я в Донецькій і Луганській областях має бути ухвалене сьогодні, 30 червня, до 22.00.
РНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я на сході України буде ухвалено сьогодні до 22.00 / mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
«Рішення про продовження АТО буде ухвалено до 22.00», - сказав Лисенко. При цьому він відзначив, що рішення буде ухвалено президентом України Петром Порошенком.Читайте такожДобровольчі батальйони закликають Порошенка припинити перемир'я і запровадити воєнний стан
Як відомо, 27 червня ввечері Порошенко ухвалив рішення про продовження перемир'я ще на 72 години.
Незважаючи на перемир'я, терористи продовжують вести обстріл позицій сил АТО, а також житлових кварталів у населених пунктах Донецької і Луганської областей.
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