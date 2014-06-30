РНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Рішення про продовження АТО буде ухвалено до 22.00», - сказав Лисенко. При цьому він відзначив, що рішення буде ухвалено президентом України Петром Порошенком.Читайте такожДобровольчі батальйони закликають Порошенка припинити перемир'я і запровадити воєнний стан

Як відомо, 27 червня ввечері Порошенко ухвалив рішення про продовження перемир'я ще на 72 години.

Незважаючи на перемир'я, терористи продовжують вести обстріл позицій сил АТО, а також житлових кварталів у населених пунктах Донецької і Луганської областей.