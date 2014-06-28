Генсек ООН привітав рішення Порошенка про продовження на 72 години перемир'я

Як передає ИТАР-ТАСС, про це говориться в заяві прес-служби всесвітньої організації.

”Генсек ООН розраховує, що всі сторони (конфлікту на Україні) суворо дотримуватимуться своїх зобов`язань, і закликає зацікавлені сторони добиватися остаточного припинення насильства через політичний процес”, - наголошується в заяві.

Пан Гі Мун відзначив, що, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на сході України. У своїй заяві він привітав звільнення на цьому тижні чотирьох міжнародних спостерігачів ОБСЄ, зв`язок з якими було втрачено в травні, і наполіг на тому, щоб решта чотири співробітника Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ також були негайно відпущені на волю без попередніх умов.

Режим припинення вогню, введений за указом президента України 20 червня, закінчився о 22.00 27 червня. Сьогодні вночі глава держави ухвалив рішення продовжити перемир`я на 72 години - до 22.00 30 червня.