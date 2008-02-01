Піскун розсмішив Ключковського

Заява депутата від Партії регіонів Святослава ПІСКУНА стосовно його поновлення на посаді генерального прокурора України є необґрунтованою і смішною, вважає член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

На його переконана, заява С.ПІСКУНА є не більш ніж спробою примусити про себе говорити.

«С.ПІСКУН вже починає бути смішним зі своїми історіями про призначення і звільнення. Невже людина не відчуває, що вона стає посміховиськом для всієї держави? Якщо С.ПІСКУН сподівається таким способом забезпечити собі якусь позитивну репутацію як народний депутат чи як можливий генеральний прокурор України, то я думаю, що він дуже сильно помиляється», – сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, повідомляється на сайті “RAZOM”.

На думку народного депутата, з правової точки зору у С.ПІСКУНА немає жодних підстав оскаржувати в суді Указ Президента про своє звільнення.

«Президент видавав свій Указ минулого року на підставі чинного на той момент закону, який визначав особливості звільнення з посади народних депутатів України. Так, дійсно, день тому Конституційний Суд України визнав цей закон неконституційним. Хочу підкреслити – не дії Президента, а закон, який тоді був чинний і який Президент виконував як глава держави», - наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, додавши, що рішення Конституційного Суду набувають чинності з моменту їх проголошення і не мають зворотної сили.

Як повідомляв УНІАН, КС визнав неконституційним закон про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності.

Закон передбачає, що якщо протягом 10 днів людина незаконно суміщає повноваження депутата з іншими видами діяльності на посадах, на які вона призначена Президентом або Кабміном, то Президент або Кабмін звільняють її.

КС дійшов висновку, що за своїм змістом цей закон не відповідає Конституції щодо захисту конституційного права людини на працю.

Після оприлюднення Конституційним Судом 31 січня відповідного рішення депутат від Партії регіонів С.ПІСКУН заявив, що має намір подавати до суду з метою поновлення на посаді генпрокурора.

С.ПІСКУН зазначив, що таким чином указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про його звільнення з посади генпрокурора у травні 2007 року є неконституційним, оскільки причиною його звільнення було саме сумісництво.

Як відомо, С.ПІСКУН був генпрокурором тричі - з 6 липня 2002 року по 29 жовтня 2003 року, з 10 грудня 2004 року по 14 жовтня 2005 року, з 26 квітня 2007 року по 24 травня 2007 року. Останнього разу В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА у зв’язку з суміщенням державної посади зі статусом народного депутата.