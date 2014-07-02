Бойовики на Донбасі мінують дороги, є загроза мирним жителям - АТО

Про це повідомив представник прес-центру АТО Олексій Дмитрашковський.

"Терористи викрали з шахт Луганщини та Донеччини велику кількість вибухівки, яка використовувалась для підриву породи. Наразі її використовують для підриву фугасів, для мінування доріг, мостів та інших стратегічних об’єктів", - повідомив він Українській правді.

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"Так, нещодавно були підірвані дві головні машини в колонах, які рухались з вантажем для військових. Крім того, були підірвані залізничні колії. Наразі ведуться роботи щодо розмінування територій, які заміновані", - зазначив Дмитрашковський.

Він повідомив, що працюють собаки, сапери, які надають допомогу в розмінуванні, працюють безпосередньо самі інженери по розмінуванню мінних полів.

Відповідаючи на питання, чи є загроза мирним жителям, він відповів: "Загроза вибуху є завжди. Якщо дорога замінована, незалежно від того, чи це військова машина, чи цивільна, загроза є завжди".

Відповідаючи на питання, чи використовують бойовики дистанційно керовані вибухові пристрої, він відповів, що інколи "спрацьовує міна і на наїзд".