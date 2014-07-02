Уряд схвалив законопроект про антикорупційну стратегію до 2017 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час брифінгу.

"Сьогодні був прийнятий цей законопроект, він розроблявся Міністерством юстиції спільно з громадськими організаціями. Він є системними і передбачає чіткі законодавчі ініціативи та чіткі кроки по боротьбі з корупцією, які повинен затвердити парламент", - сказав він.Читайте такожПорошенко розповів про кроки по боротьбі з корупцією в Україні

Також, за словами Петренка, уряд прийняв рішення щодо першочергових кроків з боротьби з корупцією на півроку.

"Мова йде про 10 пріоритетних кроків, які ми плануємо реалізувати протягом наступних шести місяців", - додав міністр.