Уряд схвалив законопроект про антикорупційну стратегію до 2017 року
16:30, 02 липня 2014Політика
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Уряд України сьогодні на засіданні схвалив законопроект про антикорупційну стратегію до 2017 року та 10 пріоритетних кроків по боротьбі з корупцією на найближчі шість місяців.
Уряд схвалив законопроект про антикорупційну стратегію до 2017 рок / lenta-ua.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час брифінгу.
"Сьогодні був прийнятий цей законопроект, він розроблявся Міністерством юстиції спільно з громадськими організаціями. Він є системними і передбачає чіткі законодавчі ініціативи та чіткі кроки по боротьбі з корупцією, які повинен затвердити парламент", - сказав він.Читайте такожПорошенко розповів про кроки по боротьбі з корупцією в Україні
Також, за словами Петренка, уряд прийняв рішення щодо першочергових кроків з боротьби з корупцією на півроку.
"Мова йде про 10 пріоритетних кроків, які ми плануємо реалізувати протягом наступних шести місяців", - додав міністр.
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