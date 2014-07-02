Сили АТО звільнили ще три населених пункти і захопили арсенал зброї бойовиків - Тимчук

Сили АТО відбили у терористів ще три населених пункти на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Так, за даними групи «Інформаційний Опір», з моменту відновлення активної фази АТО українські силовики встановили контроль над трьома населеними пунктами: Райгородок, Різниківка, Рай-Олександрівка.

Тимчук відзначає, що в даний час береться під контроль Миколаївка.

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За його словами, із звільненням цих населених пунктів перервані основні маршрути матеріально-технічного забезпечення терористичних груп.

"Також в результаті активних дій і звільнення території від бойовиків розблоковано блокпост сил АТО, який раніше фактично діяв у тилу у бойовиків", - повідомляє Тимчук.

"В групах терористів спостерігається різке погіршення морально-психологічного стану бойовиків. Терористи несуть серйозні втрати в живій силі, озброєнні і техніці. Лідери терористичних груп мають жорстку установку заперечувати серйозні втрати", - пише він.

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Також, за оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в результаті дій підрозділів українських десантників, в зоні проведення АТО захоплений цілий арсенал зброї терористів, що перевозиться колоною бойовиків.

"Зокрема, основна частина зброї і боєприпасів перевозилася на броньованому «КамАЗі». Захоплено 33 ящика мінометних боєприпасів калібру 120 мм, два 120-мм міномета 2С12, два 82-мм міномета БМ-37, два ПЗРК, кілька вогнеметів РПО «Джміль», АГС-17, ПТКРи (ПТУРи). А також велика кількість стрілецької зброї", - додає Тимчук.