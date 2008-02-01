Ахметов від Януковича ні на крок
19:45, 01 лютого 2008Політика
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Заява для преси
Народний депутат України Рінат АХМЕТОВ не має наміру створювати нові політичні проекти, і залишається членом Партії регіонів.
Про це йдеться в переданій УНІАН заяві для преси його прес-секретаря Олени ДОВЖЕНКО.
О.ДОВЖЕНКО зазначає, що останнім часом у ряді ЗМІ з`явилася інформація про нібито існуючі плани Р.АХМЕТОВА створити нову політичну силу, або ж про його можливу підтримку партії "Трудова Україна".
«Я з усією відповідальністю уповноважена заявити, що Рінат Леонідович був і залишається членом Партії регіонів, і не має наміру ані створювати, ані фінансувати жодну іншу політичну структуру», - підкреслила О.ДОВЖЕНКО.
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