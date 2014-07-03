Порошенко: Зміни до Конституції - це справа війни і миру

Сьогоднішні зміни до Конституції України відповідають на питання: бути чи не бути Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко представляючи у парламенті свій законопроект про внесення змін до Конституції України.

«Зміни до Конституції – це тема набагато ширша, ніж просто державний устрій, форма правління чи баланс між гілками влади. Це відповідь на питання: бути чи не бути соборній, неподільній Україні. Це справа війни і миру, яка вперше так стоїть в українській історії», - наголосив Порошенко.

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Він нагадав, що цей проект є найголовнішим пунктом його мирного плану, тому ухвалення цього проекту сильно розчарує усіх «недоброзичливців нашої країни». «Без цього нам немає з чим їхати на Донбас», - наголосив президент.

Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього рішення. «Ми не маємо ні права, ні можливості відкладати це на місяць-два для довгих розмов», - наголосив він.

Порошенко презентував основні новації свого проекту, виділивши те, що Україна є і залишиться унітарною державою, а єдиною державною мовою залишиться виключно українська мова.

Він підкреслив, що основною ідеєю змін є децентралізація влади, і цей документ наближає Україну до Європи.

Президент закликав народних депутатів підтримати його зміни до Конституції.

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Він зауважив, що на нинішній склад Верховної Ради випало немало доленосних рішень, але найважливіший вибір, на його думку, депутатам судилося зробити сьогодні.

«Я розраховую на ваше оперативне і позитивне рішення. Переконаний, що ухвалення й імплементація змін до Конституції дає найнадійніший спосіб врегулювання кризи на Донбасі, наближає владу до людей», - заявив Порошенко і додав, що просить допомоги у депутатів. «Прошу, просто натисніть кнопку «за», і це стане перемогою нашої національної збірної», - сказав президент.