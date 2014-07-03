Гвардійці знайшли в залишеному бойовиками бліндажі чек з Камчатки (фото)

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні, 3 липня, в ході пошукової операції військовослужбовці Нацгвардії в одному із залишених бліндажів терористів поблизу селища Закотне (Донецька обл.) знайшли кредитну картку ЗАТ «Кредит Европа банк».

Банківська установа розташована за адресою: Російська Федерація, м. Москва, Олімпійський проспект, 14, 129090.

Читайте такожГлава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує Крім того, був знайдений касовий чек на отримання грошового переказу на суму 5000 руб. Переказ був отриманий за адресою: РФ, Камчатська обл., м. Петропавловськ-Камчатский.