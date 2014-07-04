ВР не підтримала запит до Порошенка щодо присвоєння Небесній Сотні звань "Герой України"

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 108 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та група “За мир і стабільність”.

За підтримку запиту до президента необхідно 150 голосів народних депутатів, а для направлення його до глави держави — 226 голосів.Читайте такожУ Чехії помер герой Майдану

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, загинули понад сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї.

Ті події назвали «Революцією Гідності», а українців, які загинули внаслідок обстрілів, - Героями Небесної сотні.