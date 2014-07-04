ВР не підтримала запит до Порошенка щодо присвоєння Небесній Сотні звань "Герой України"
Верховна Рада не підтримала депутатський запит Ірини Фаріон (фракція "Свобода") до президента України Петру Порошенку про вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні через посмертне присвоєння їм звання "Герой України".
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 108 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та група “За мир і стабільність”.
За підтримку запиту до президента необхідно 150 голосів народних депутатів, а для направлення його до глави держави — 226 голосів.Читайте такожУ Чехії помер герой Майдану
Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, загинули понад сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї.
Ті події назвали «Революцією Гідності», а українців, які загинули внаслідок обстрілів, - Героями Небесної сотні.