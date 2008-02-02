Литвин: продаж Одеського припортового загрожує нацбезпеці України

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти продажу Одеського припортового заводу та ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що це стратегічно важливі для держави підприємства і їх недоцільно передавати у руки приватних структур.

Він додав, що за попередньої інформацією Одеський припортовий завод планують продати за 3 млрд. грн., в той час, коли щорічно дане підприємство сплачує 500 млн. грн. податків до бюджету.

За словами В.ЛИТВИНА, аміакопровід це, по суті, «Чорнобиль розтягнутий по території України». Тому, на його думку, продаж його загрожує національній безпеці України.

В.ЛИТВИН наголосив, що складається враження, нібито є «намагання розрахуватися цим підприємством за певну підтримку на виборах».

Він також виступає категорично проти продажу «Турбоатому».

Він наголосив, що це також стратегічно важливе для держави підприємство.

За його словами, на сьогодні намагаються продати в Україні те, що приносить «великі прибутки».

На думку В.ЛИТВИНА, продавати треба ті підприємства, «які лежать» і які треба відроджувати.