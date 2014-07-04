Російські війська здійснюють укріплення кордону в місцях пункту пропуску - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

“Поняття введення миротворчої місії може відбутися тільки під егідою ООН. В даному випадку це пряма погроза Україні... І коли він (напад) відбудеться, сказати важко, але такий варіант можливий, агресія з боку РФ не припиняється”, - сказав Парубій.

За словами секретаря РНБО, відведення російських військ від українського кордону насправді не спостерігається, навпаки, російські військові здійснюють бойове укріплення на кордоні, зокрема в місцях пункту пропуску.

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Як сказав Парубій, у безпосередній близькості до українського кордону знаходяться до 40 тис. військових збройних сил РФ, а також значне угрупування збройних сил Росії перебуває у Криму і продовжує посилюватись.

Водночас секретар РНБО зазначив, що на українсько-білоруському кордоні не спостерігається будь-якого скупчення військ та військової техніки.

“Я думаю, що їхня агресія посилилась, тому що їм ускладнилось перекидати терористів і зброю на схід. Тому з'явились такі заяви з погрозами”, - сказав Парубій.