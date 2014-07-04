Повітряний простір Криму залишається під контролем України - офіційний коментар ІКАО

"Позиція ІКАО не змінилася і, як і раніше, відображає положення ООН, а саме, що територія Криму знаходиться під контролем України", - заявив у письмовому коментарі власному кореспонденту УНІАН керівник офісу зв'язків генерального секретеря ІКАО Ентоні Філбін (Anthony Philbin)

За його словами, зона моря, яка належить до сімферопольского FIR, не має ніякого суверенітету, а аеронавігаційне обслуговування для цього району було делеговано ІКАО Україні.

Крім того, Філбін повідомив, що ІКАО проводить неформальні дискуссії з метою полегшення взаємодії між сторонами та забезпечення безпеки повітряного руху в районі.

Читайте такожУкраїна контролює небо над Кримом з Одеси та ДніпропетровськаРаніше російські ЗМІ поширили інформацію, нібито гендиректор ІКАО Раймонд Бенжамін заявив, що повітряний простір Криму перебуває під контролем Росіі.

Український МЗС також заявив, що офіційна позиція ІКАО та Європейської організації з безпеки аеронавігації з цього питання була оприлюднена ще у квітні цього року і залишається незмінною: право обслуговування повітряного простору над Автономною Республікою Крим належить виключно Україні.

Читайте такожМіжнародна організація цивільної авіації рекомендує утриматися від польотів у авіапросторі Криму Крім того, МЗС вимагає від Російської Федерації припинити незаконні польоти літаків російських авіакомпаній над Кримом та чітко дотримуватися закріпленого на міжнародному рівні виключного права України здійснювати аеронавігацію на своїй суверенній території, в тому числі в АРК.

Нагадаємо, відповідно до офіційної позиції України та міжнародної спільноти, будь-які польоти, що здійснюються до аеропортів Криму в умовах окупації, є незаконними.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки і ефективності.

Рекомендацій ІКАО дотримуються найбільші авіаперевізники і аеропорти світу.

Півострів Крим був анексований Російською Федерацією після проведення в березні референдуму про відділення Криму від України і приєднання його до РФ. При цьому результати референдуму не були визнані світовою спільнотою, а факт анексії різко засудили провідні політики світу.

Раніше Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, до Сімферополя і Севастополя.