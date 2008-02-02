Мороз назвав союз Тимошенко і Януковича природним

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає «природною» як коаліцію Партії регіонів з БЮТ так і коаліцію Партія регіонів - блок "Наша Україна - Народна самооборона".

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це він сказав у програмі «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

За його словами, питання про розширення коаліції завжди стояло в політичному порядку денному: і в 2006-му році, після парламентських виборів, і зараз - після дострокових виборів у Верховну Раду.

О.МОРОЗ нагадав, що два роки тому «Наша Україна» і Партія регіонів вели сепаратні переговори про створення широкої коаліції, оскільки глибокі особисті і владні суперечності між БЮТ і партією Президента заважали створити демократичну коаліцію.

«Аналогічна ситуація складається й зараз: коаліція БЮТ і НУ-НС з перевагою в 2 голоси - це гра на публіку. Конфлікт між В.ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО, конкуренція між ними за президентське крісло не дає підстав говорити про довгу і плідну роботу демократичної коаліції у Верховній Раді», - вважає О.МОРОЗ.

За його словами, «нічого протиприродного немає ні в блоці Партії регіонів і БЮТ, ні в союзі НУ-НС і Партії регіонів, оскільки всі ці три політичні сили практично ідентичні в своїх програмах і мало чим відрізняються один від одного».

Як повідомляв УНІАН, 30 січня ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу “Євроньюс” не виключила можливого об`єднання БЮТ і Партії регіонів в одній коаліції.

На запитання, чи може таке статися, Ю.ТИМОШЕНКО нібито відповіла: “Може, але на умовах нашої команди”.

У той же час, в ефірному варіанті інтерв`ю на “Євроньюс” такого питання не прозвучало.

У свою чергу Партія регіонів прокоментувала слова Ю.ТИМОШЕНКО, які вона сказала нібито в інтерв`ю “Евроньюсу”.

“Ця зміна в риториці лідера БЮТ і глави уряду пояснюється не стільки готовністю переглянути підходи до формування парламентської більшості, скільки критичністю ситуації, що склалася в так званій коаліції демократичних сил. Сьогодні не треба бути обізнаним у тонкощах відносин між коаліціантами, щоб розуміти: парламентська більшість виявилася недієздатною. Тим самим підтвердилося застереження Партії регіонів, що ігнорування позиції нашої політичної сили при формуванні коаліції, а відповідно й уряду, приведе до паралічу роботи Верховної Ради і виконавчої гілки влади”, - вважає Партія регіонів.

Прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА, реагуючи на цю заяву ПР, підкреслила, що в інтерв`ю Ю.ТИМОШЕНКО “Євроньюс” не йшлося про факти, виражені в заяві Партії регіонів. Заява про можливу коаліцію була зроблена, жартома, враховуючи, що вимоги, які були названі, Партія регіонів виконати не зможе, зазначила М.СОРОКА.