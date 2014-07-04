ЗМІ: Терористи звинувачують своїх у загибелі російського оператора Кляна

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на іншого ватажка терористів Андрія Пургіна.

За словами Пургіна, Макович "підозрюється в причетності до ситуації, що призвела до загибелі російського журналіста, оператора Першого каналу" Анатолія Кляна.

Читайте такожУ МЗС розповіли про журналістів з РФ, які працюють на Донбасі без акредитації і розпізнавальних знаківОператор російського "Першого каналу" Володимир Клян отримав проникаюче поранення черевної порожнини, перебуваючи в районі військової частини біля селища Дослідне Ясинуватського району Донецької області. Журналіст, 1946 року народження, помер під час реанімаційних заходів у міській лікарні №18 у Донецьку.

Привезли журналістів у зону зіткнення терористи "ДНР". Журналіст Forbes Росія Орхан Джемаль написав у своєму репортажі "Позивний "Гюрза": хто підставив журналістів під кулі в Донецьку", що Клян загинув під час штурму військової частини в Донецьку через свідому провокацію бойовиків ДНР.

У той же час, російські ЗМІ та урядові організації наполегливо звинувачували у смерті журналіста українських військовиків.