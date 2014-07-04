ЗМІ: Екс-міністр енергетики Ставицький отримав громадянство Ізраїлю
21:55, 04 липня 2014Політика
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Едуард Ставицький, який обіймав в уряді Миколи Азарова посаду міністра енергетики та вугільної промисловості, отримав громадянство Ізраїлю і перебуває на території цієї країни.
Ставицький може перебувати в Ізраїлі
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в ізраїльських дипломатичних колах.
За даними джерела, отримання Ставицьким першого ступеню ізраїльського громадянства стало можливим за рахунок його коріння - одна з бабусь Ставицького була єврейкою.
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