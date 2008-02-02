Ющенка і Тимошенко запросять на з`їзд у Сєвєродонецьк?

Міський голова Луганська Сергій КРАВЧЕНКО вважає доречною участь керівництва країни у другом з’їзді депутатів в Сєвєродонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи висловлення підтримки 50 депутатами міської ради ідеї підтримки проведення зазначеного з’їзду.

С.КРАВЧЕНКО зазначив, що у цьому з’їзді була б доречною участь керівництва країни, оскільки у Сєвєродонецьку зберуться представники усієї України і є можливість не лише послухати людей, а й висловити свою думку.

Окрім того, депутати міської ради на своїй сесії, що відбулася учора, дали доручення міському голові Луганська С.КРАВЧЕНКУ та секретарю ради Надії ЧЕРНОВІЙ до 17 лютого підготовити та провести збори представників депутатів Луганської міської ради та депутатів 4 районних рад Луганська, які братимуть участь у ІІ Сєверодонецькому з’їзді.

Як повідомляв УНІАН, на 23 лютого 2008 року заплановано проведення в Льодовому палаці спорту Сєверодонецька ІІ з`їзду депутатів усіх рівнів.

Перший з’їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України в місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся 28 листопада 2004 року. На цих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.