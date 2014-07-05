У Луганській області озброєні бойовики відібрали іномарку у начальника райвідділу міліції

15:56, 05 липня 2014
Політика
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У Луганській області озброєні бойовики відібрали у начальника районного відділу міліції автомобіль «Toyota-prius».

REUTERS

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, 3 липня о 22.30 біля сільради у селі Самсонівка озброєні автоматичною зброєю люди у камуфляжному одязі, в масках, що пересуваються автомобілем «Нива-шевроле» без номерних знаків, наздогнали службовий автомобіль «Toyota-prius» білого кольору, в якому їхав начальник Краснодонського райвідділу міліції.Читайте такожЗ'явилося відео кривавого розстрілу наряду ДАІ в Донецьку

Під загрозою застосування зброї, зупинили його і відібрали автомобіль.

Даний факт зареєстрований у ЄРДР за ч. 3 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

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