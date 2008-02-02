Тимошенко: РНБО відмовилася від РосУкрЕнерго

Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про перехід України на прямі постачання природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Без стресів для внутрішнього ринку України було сформовано рішення про відмову від послуг компаній «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго» та інших посередників, які є, мало сказати, не ефективними для української газотранспортної системи і для газового ринку України, і перехід на прямі контракти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що уряд проводитиме переговори еволюційно, щоб не дестабілізувати ніяких процесів транспортування природного газу територією України, а також для внутрішнього ринку країни.

За її словами, «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго» усунені від послуг з постачань природного газу на внутрішній ринок

У той же час, додала вона, у НАК «Нафтогаз України» виникають кредиторські вимоги, а НАК «Нафтогаз» не одержує ніякого притоку коштів.

«У зв`язку з цим прийняте рішення про те, що НАК «Нафтогаз» повертаються всі права з реалізації газу на внутрішньому ринку. Це дуже важливо, і це означає, що після офіційного обнародування рішення будуть переглянуті ліцензії «УкрГазЕнерго», і НАК «Нафтогаз» поверне собі колишню потужність з управління системою реалізації газу», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що уряд має намір звернутися до Національної комісії з регулювання електроенергетики з проханням детально вивчити формування собівартості видобування українського газу, формування цін на газ при його реалізації, а також забезпечення промисловості природним газом.

За її словами, уряд у найближчі 10 днів відзвітує перед Президентом про ситуацію, що існує на ринку видобування і споживання природного газу власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2007 року Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році. Контракти на постачання газу в Україну в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГазЕнерго".

4 грудня 2007 року Росія і Україна погодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу в Україну, реалізуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.