Яценюк дав Таруті один день на відновлення життєзабезпечення Краматорська і Слов’янська

Про це йдеться у повідомленні Уряду, яке розмщено на стрінці у Facebook.

Зокрема, йдеться про відновлення роботи територіальних органів Казначейства, Міндоходів, відділень фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та управлінь Пенсійного фонду України, філій та відділень АТ“Ощадбанк”, йдеться у повідомленні.Читайте такожНад Слов'янськом підняли прапор України, силовики відновлюють життя міста (фото)

Крім того, Яценюк доручив вжити необхідних заходів щодо відновлення правоохоронних органів, органів юстиції, медичних та санітарно-епідеміологічних закладів, систем водозабезпечення, зв’язку, забезпечення продуктами харчування, предметами першої необхідності, виробами медичного призначення, лікарськими засобами, комунально-побутовими послугами, а також транспортного та інформаційного забезпечення.