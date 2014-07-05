Українська авіація знищила 2 танки терористів - Тимчук
19:55, 05 липня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір» українська авіація знищила 2 танка терористів.
Українська авіація знищила 2 танка терористів - Тимчук / Фото: Facebook Leon Ken
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"В результаті дій авіації сил АТО знищено 2 танка терористів в Луганську. Дані танки протягом останніх діб обстрілювали Луганський аеропорт, зайнятий силовиками", - повідомив експерт.Читайте такожНад Слов'янськом підняли прапор України, силовики відновлюють життя міста (фото)
Також авіацією завдано ударів по бронетехніці і артилерійським засобів бойовиків, за допомогою яких проводився обстріл позицій прикордонників і армії в районі пункту пропуску «Ізварине» поблизу держкордону України з Росією.
Після нанесення ударів вогонь з боку терористів припинився, підкреслив Тимчук.
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