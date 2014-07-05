Українська авіація знищила 2 танки терористів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В результаті дій авіації сил АТО знищено 2 танка терористів в Луганську. Дані танки протягом останніх діб обстрілювали Луганський аеропорт, зайнятий силовиками", - повідомив експерт.Читайте такожНад Слов'янськом підняли прапор України, силовики відновлюють життя міста (фото)

Також авіацією завдано ударів по бронетехніці і артилерійським засобів бойовиків, за допомогою яких проводився обстріл позицій прикордонників і армії в районі пункту пропуску «Ізварине» поблизу держкордону України з Росією.

Після нанесення ударів вогонь з боку терористів припинився, підкреслив Тимчук.