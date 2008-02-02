Ющенко: правду знають всі, а істина одна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, спілкуючись з журналістами під час заходів з нагоди вшанування героїв Крут, провів історичні паралелі між подіями 90-річної давнини і сьогоденням.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він наголосив, що нація повинна знати свою історію, нашу правду, бо це важливо для істини. «Правду знають всі, а істина одна», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО акцентував увагу на тому, що на місці бою має постати музейний комплекс, адекватний українському духові.

Основним висновком подій 90-річної давнини В.ЮЩЕНКО назвав необхідність єдності нації.

«У наших рядах повинна бути згуртованість і злагода», - наголосив він.

На думку Президента, саме ці чинники є основою для прийняття раціональних рішень сьогодні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йому не подобається ситуація в парламенті, а також «рясна соціальна балаканина». Щодо парламенту, В.ЮЩЕНКО закликав політиків відійти від «виборчої риторики і почати працювати».

А ось щодо уряду, то Президент переконаний, що йому необхідно дати шанс. «Основне, щоб він не помилився у цілях і способах їх досягнення», - зауважив глава держави і висловив впевненість, що це може бути найуспішніший уряд за час незалежності України у політичній і соціальній діяльності.