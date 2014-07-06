МЗС про недопуск Чубарова до Криму: Москва продовжує традиції Сталіна

Заборона окупаційної влади Криму на перебування глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на півострові є "вироком кремлівській окупації".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо заборони в’їзду главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову до Автономної Республіки Крим

"Абсурдне рішення Кремля – це результат ненависті і шовіністичної політики, яку Російська Федерація, продовжуючи традиції Сталіна, здійснює стосовно кримськотатарського народу від початку збройної окупації та анексії Криму", - йдеться у заяві.

"З будь-якої точки зору – міжнародно-правової, політичної і просто людської - ці дії є наслідком безпомічної спроби зупинити суспільний протест мешканців Криму проти свавілля, яке знищує добробут, безпеку та самобутність цієї землі", - зазначають у МЗС.

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У міністерстві наголошують, що за обгорткою «російської багатонаціональності» ховається жорстоке обличчя тоталітарного політичного режиму, який подавляє будь-яку іншу мову та культуру, не кажучи про демократичні права і свободи: "Тюрма народів знову показала свій ворожий оскал".

У МЗС нагадують, що Автономна Республіка Крим була, є і залишається частиною суверенної території України. Натомість, посадові та службові особи самопроголошеної кримської влади, які порушили українське законодавство, заборонивши громадянину України Рефату Чубарову в’їзд на територію Автономної Республіки Крим, будуть неминуче притягнені до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.

"Главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, як і лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву повинен бути наданий безперешкодний доступ до рідної землі", - додають у дипломатичному відомстві.

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МЗС закликало міжнародне співтовариство та всі світові правозахисні організації засудити дії РФ.