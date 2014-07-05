Окупаційна влада Криму заборонила Голові Меджлісу Рефату Чубарову в'їзд на півострів

Як повідомляє кореспондент Крым.Реалии з місця подій, самопроголошений «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала Чубарову постанову про заборону на в'їзд.

У свою чергу, глава Меджлісу традиційно зажадав почути постанову на державній кримськотатарській мові (у відповідності з новою Конституцією самопроголошеної Республіки Крим - Прим.ред.). Поклонська відмовилася.Читайте такожДжемілєв: Меджліс у Криму може бути заборонений

Кореспондент видання нарахував у місці пункту пропуску «Чонгар» через так званий «кордон», де затримали Чубарова, 6 автобусів і 5 автозаків. Також спостерігається скупчення Омону і військових.

Зазначимо, що всіх інших членів Меджлісу пропустили через «кордон».

За інформацією рупора кримської «влади» «Крыминформа», Росія заборонила Чубарову в'їзд на свою територію терміном на 5 років.

Раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв не виключив, що «влада» республіки можуть заборонити в'їзд в Крим Рефату Чубарову.