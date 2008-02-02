Хто вирішить долю Богатирьової у ПР

Питання членства Раїси БОГАТИРЬОВОЇ у Партії регіонів розгляне конференція Донецької організації ПР. Про це на прес-конференції у Житомирі повідомив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації ПР Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів про те, як розвиватимуться події щодо подальшого членства Р.БОГАТИРЬОВОЇ в Партії регіонів, М.ПРИСЯЖНЮК сказав, що це питання вже обговорено на засіданні Політради партії.

За його словами, на засіданні прийнято рішення про те, щоб «питання по Р.БОГАТИРЬОВІЙ розглянула конфереція "регіоналів" Донеччини, оскільки вона перебуває на обліку у Донецькій парторганізації. При цьому М.ПРИСЯЖНЮК не уточнив, у якій саме - обласній чи міській парторганізації ПР – перебуває на обліку Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

25 грудня Президія Партії регіонів не погодилась з тим, щоб Р.БОГАТИРЬОВА обійняла посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Увечері 25 грудня було оприлюднено Указ Президента про введення Р.БОГАТИРЬОВОЇ до складу РНБО.

26 грудня народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що згода Р.БОГАТИРЬОВОЇ обійняти посаду секретаря РНБО не призведе до розколу в Партії регіонів.

16 січня член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА зрозуміє, що в Партії регіонів “ їй робити більше нічого ”.

«З керівних органів партії Раїса Василівна вийшла, і це робить їй честь, а щодо партійного квитка ще не визначилася», - сказав В.КИСЕЛЬОВ і додав: «Але, думаю, пройде час, і БОГАТИРЬОВА зрозуміє, що їй у нашій партії робити більше нічого».