Тимошенко відмовляється зменшувати оберти
РНБО доручила розслідувати підписання газових угод
Рада національної безпеки та оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про постачання газу між «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго» і НАК «Нафтогаз України»
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у суботу на брифінгу в Кабінеті міністрів.
«Сформовано доручення силовим структурам за кожним випадком дій, які мають ознаки корупції і порушення законів, провести розслідування і вжити адекватних заходів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Зокрема, прем`єр-міністр уточнила, що йдеться про угоду, підписану 29 червня 2004 року керівником НАК «Нафтогаз України» Юрієм БОЙКОМ і Вольфгангом ПУЧЕКОМ від імені «РосУкрЕнерго».
Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що відповідно до цієї угоди була встановлена ставка транзиту природного газу територією України у розмірі 1,09 дол. за 1 тис. кубічних метрів газу на 100 км транспортування.
«Контракт підписаний з 2005 по 2030 рік, на 25 років. Ця угода передбачає норму про те, що жодна із сторін не має права вимагати перегляду транзитної ставки впродовж двох років, а за 25 років дії угоди ставку транзиту можна переглядати тільки двічі. І вони вже двічі ці ціни переглянули», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.
Друга угода, додала вона, стосується умов передачі в експлуатацію компанії «РосУкрЕнерго» українських газових сховищ за вартістю послуг у розмірі 2,25 дол. за 1 тис. метрів кубічних газу за рік.
При цьому в угоді також обумовлено неможливість перегляду цін більше двох разів впродовж 25 років. «Насправді ця ціна в 4,9 рази нижча, ніж у Німеччині, і в 6,2 рази нижча, ніж у Чехії. Зрозуміло, що все це є не просто корупцією, а найгіршою корупцією, котра має документальний доказ, і є основою для порушення кримінальної справ і притягнення до відповідальності цієї людини, котра в двох іпостасях – з одного боку тіньовий керівник «РосУкрЕнерго», а з другого боку – тіньовий керівник практично НАК «Нафтогаз» - вважає глава уряду.
Прем`єр-міністр вважає, що розслідування фактів корупції при підписанні контрактів на постачання і транзит газу стануть справжнім тестом для силових структур. «За тим, як вони розслідуватимуть ці справи і передаватимуть їх до суду, можна буде зробити висновок, чи є в Україні силові структури, чи будуть вони керуватися політичними кулуарними змовами і спускати всі ці справи, які підтверджені документально», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр також заявила про те, що уряд «не зменшить обертів» з наведення порядку в газовій сфері України.