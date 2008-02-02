Тимошенко відмовляється зменшувати оберти

Рада національної безпеки та оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про постачання газу між «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго» і НАК «Нафтогаз України»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у суботу на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сформовано доручення силовим структурам за кожним випадком дій, які мають ознаки корупції і порушення законів, провести розслідування і вжити адекватних заходів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, прем`єр-міністр уточнила, що йдеться про угоду, підписану 29 червня 2004 року керівником НАК «Нафтогаз України» Юрієм БОЙКОМ і Вольфгангом ПУЧЕКОМ від імені «РосУкрЕнерго».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що відповідно до цієї угоди була встановлена ставка транзиту природного газу територією України у розмірі 1,09 дол. за 1 тис. кубічних метрів газу на 100 км транспортування.

«Контракт підписаний з 2005 по 2030 рік, на 25 років. Ця угода передбачає норму про те, що жодна із сторін не має права вимагати перегляду транзитної ставки впродовж двох років, а за 25 років дії угоди ставку транзиту можна переглядати тільки двічі. І вони вже двічі ці ціни переглянули», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Друга угода, додала вона, стосується умов передачі в експлуатацію компанії «РосУкрЕнерго» українських газових сховищ за вартістю послуг у розмірі 2,25 дол. за 1 тис. метрів кубічних газу за рік.

При цьому в угоді також обумовлено неможливість перегляду цін більше двох разів впродовж 25 років. «Насправді ця ціна в 4,9 рази нижча, ніж у Німеччині, і в 6,2 рази нижча, ніж у Чехії. Зрозуміло, що все це є не просто корупцією, а найгіршою корупцією, котра має документальний доказ, і є основою для порушення кримінальної справ і притягнення до відповідальності цієї людини, котра в двох іпостасях – з одного боку тіньовий керівник «РосУкрЕнерго», а з другого боку – тіньовий керівник практично НАК «Нафтогаз» - вважає глава уряду.

Прем`єр-міністр вважає, що розслідування фактів корупції при підписанні контрактів на постачання і транзит газу стануть справжнім тестом для силових структур. «За тим, як вони розслідуватимуть ці справи і передаватимуть їх до суду, можна буде зробити висновок, чи є в Україні силові структури, чи будуть вони керуватися політичними кулуарними змовами і спускати всі ці справи, які підтверджені документально», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також заявила про те, що уряд «не зменшить обертів» з наведення порядку в газовій сфері України.