Кінах створив свою більшість

В Україні створена нова всеукраїнська громадська організація - "Союз громадських організацій "Народна більшість". До складу її увійшли близько 300 громадських організацій країни, а також відомих громадських, політичних і культурних діячів, народних депутатів України, представників місцевих общин, науковців.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Анатолія Кінаха, з`їзд новоутвореної організації, що відбувся у суботу, вибрав своїм главою президента Українського союзу промисловців і підприємців, народного депутата України А.Кінаха.

Основною метою своєї діяльності організація проголосила посилення суспільного впливу на процеси реформування українського суспільства і консолідацію зусиль громадськості для контролю за діяльністю влади. Найважливіше завдання "Народної більшості" - всесторонній розвиток місцевого самоврядування, підтримка і допомога місцевим громадам, які на з`їзді представляли мери міст із заходу, сходу і центру України.

У "Народну більшість" увійшли Союз громадських організацій України "Народна Рада", організації "Громадська Рада", Міжнародна академія козацтва.