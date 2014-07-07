Les Echos: представники ЄС зустрінуться у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити питання про фінансову допомогу Україні

У статті під назвою «Представники ЄС зустрінуться у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити питання про фінансову допомогу Україні», опублікованій у французькій газеті Les Echos, йдеться про те, що у вівторок у Брюсселі відбудеться координаційна нарада з питань допомоги Україні, щоб підготувати міжнародну конференцію донорів, заплановану на кінець року, як повідомили в п'ятницю представники Європейської комісії.

Зустріч, в якій повинні взяти участь представники держав-членів ЄС та міжнародних донорів, пройде під головуванням комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, заявив прес-секретар Комісії Алехандро Ульзуррун де Ассанца.

Метою цієї зустрічі є «визначення пріоритетів для України в короткостроковій і середньостроковій перспективі і координація» фінансової підтримки Києва перед міжнародною конференцією, яку хоче організувати Єврокомісія, що підтвердили її представники, щоб допомогти Україні задовольнити її потреби і провести реформи в економіці, сказав він у ході прес-конференції.

«Україна повинна провести реформи, які від неї вимагають в обмін на фінансову допомогу, вже обіцяну МВФ і Євросоюзом, але важливо також підтримати її і висловити свою солідарність», - додав він.

27 червня Україна зблизилася з Євросоюзом, підписавши історичну Угоду про асоціацію, незважаючи на заперечення Росії.

В рамках цієї угоди ЄС розробив план допомоги, у відповідності з яким він виділить значні кредити і безповоротні субсидії для України на суму понад 11 млрд євро, у той час як МВФ затвердив пакет допомоги в розмірі $17 млрд.