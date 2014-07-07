Зі Слов'янська вивезли дві вантажівки боєприпасів і вибухівку часів Другої світової війни - РНБО

Сьогодні зі Слов'янська Донецької області після розмінування саперами сил Антитерористичної операції (АТО) вивезено два вантажних автомобілі боєприпасів і вибухову речовину часів Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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“У Слов'янську після інженерної розвідки вивезли 2 вантажівки боєприпасів до різних систем озброєння та 2 кг вибухової речовини часів Великої Вітчизняної війни”, - сказав Лисенко.

Крім того, за його словами, у місті Красний Лиман знищено 10 боєприпасів від гаубиці калібру 152 мм, 3 гранати РГД-5. У Миколаївці знайдено у схованці 1 тонну тротилу, 10 боєприпасів до міномету, а також знешкоджено 3 протипіхотні та 3 протитанкові міни.