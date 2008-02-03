Завтра, 4 лютого, об 11.30 у прес-центрі УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція “Правда і неправда про „чорні списки” українців в Росії”.

На прес-конференції, зокрема, будуть оприлюднені деталі, причини та досі невідомі факти, пов’язані з затриманням політолога Сергія ТАРАНА в Росії, а також проаналізований нинішній стан українсько-російських відносин.

У прес-конференції візьме участь директор Міжнародного інститут демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” Сергій ТАРАН.

Телефон для довідок: 067-505-87-30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Як повідомляв УНІАН, позавчора пізно ввечері С.ТАРАНА затримали російські прикордонники в аеропорту Пулково-1 (Санкт-Петербург) та перевезли до Пулкова-2. С.Таран провів майже добу в штабі прикордонної служби. Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування Тарана в Росії є небажаним. За їх словами, відповідний дзвінок надійшов керівництву прикордонної служби "Пулково" від вищого керівництва.

Інших членів української делегації – представників Незалежних профспілок України - затримано не було.