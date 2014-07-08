Президент здійснив кадрові перестановки в СБУ
00:13, 08 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України
Президент здійснив кадрові перестановки в СБУ / Фото УНІАН
Відповідний Указ № 580/2014 опубліковано на сайті Глави держави.
Антикорупційне управління в СБУ відтепер очолюватиме Юрій Артюхов.
"Призначити Артюхова Юрія Борисовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в Указі № 585/20147.
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Також своїми Указами Порошенко звільнив Артюхова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області і призначив на його місце Михайла Глуговського.
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