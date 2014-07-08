На Луганщині терористи з "Граду" обстріляли дачне селище
04:02, 08 липня 2014Політика
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У понеділок ввечері, 7 липня, бойовики "ЛНР" з "Граду" обстріляли дачне селище між Терновим і Хрящуватим на Луганщині.
Терористи "ЛНР" обстріляли дачне селище з "Граду" / vitalykuzmin.net
Про це повідомляє informator.lg.ua.
Вогонь по селищу відкрили терористи, які обстрілюють аеропорт.
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Зробивши кілька пострілів, вони розгорнули зброю в бік населеного пункту.
Чи є втрати - поки невідомо.
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