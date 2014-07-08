На Луганщині терористи з "Граду" обстріляли дачне селище

У понеділок ввечері, 7 липня, бойовики "ЛНР" з "Граду" обстріляли дачне селище між Терновим і Хрящуватим на Луганщині.

Про це повідомляє informator.lg.ua. Вогонь по селищу відкрили терористи, які обстрілюють аеропорт. Читайте такожУ Луганську поновився обстріл: виникли пожежі Зробивши кілька пострілів, вони розгорнули зброю в бік населеного пункту. Чи є втрати - поки невідомо.

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