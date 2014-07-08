На Луганщині терористи з "Граду" обстріляли дачне селище

04:02, 08 липня 2014
Політика
0 0

У понеділок ввечері, 7 липня, бойовики "ЛНР" з "Граду" обстріляли дачне селище між Терновим і Хрящуватим на Луганщині.

/ vitalykuzmin.net

Про це повідомляє informator.lg.ua.

Вогонь по селищу відкрили терористи, які обстрілюють аеропорт.

Читайте такожУ Луганську поновився обстріл: виникли пожежі

Зробивши кілька пострілів, вони розгорнули зброю в бік населеного пункту.

Чи є втрати - поки невідомо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter