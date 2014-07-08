У Харкові затримали трьох луганських терористів, які вибралися зі Слов'янська

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, троє жителів Луганської області прорвалися до Харкова після участі у бойових діях у Слав’янську Донецької області.

За відомостями міліції, чоловіків затримали 6 липня під час відпрацювання оперативної інформації щодо можливості проникнення на територію області диверсантів.

Читайте такожУ Донецькій області при спробі залишити Україну затриманий росіянин - член "ДНР"«Затримані мешканці Луганської області обґрунтовано підозрюються у скоєнні та підготовці до скоєння терористичних актів», - повідомили в міліції.

Зараз затримані передані працівникам Служби безпеки України для проведення з ними відповідних слідчих дій.