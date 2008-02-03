Основна причина загострення відносин між Грузією і Росією полягає у тому, що Грузія обрала інший шлях розвитку.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказав голова неурядової організації «Грузія в НАТО» Шалва ПІЧХАДЗЕ.

«Основна проблема полягає в тому, що Грузія обрала інший шлях розвитку, відмінний від того, що пропонувала їй Росія. Конфліктні регіони, економічне ембарго і обмеження в пересуванні, по суті, є тільки важелями впливу на Грузію», - сказав Ш.ПІЧХАДЗЕ.

Разом з тим він упевнений, що зовсім не значить, що якщо Грузія раптом змінить свою політичну орієнтацію, то Росія поверне Абхазію. На його думку, потрібно враховувати, що існують внутрішні суперечності між абхазами і грузинами, а Росія вміло грає на цих суперечностях.

Ш.ПІЧХАДЗЕ вважає, що об`єктивну причину погіршення відносин між Грузією і НАТО усунути важко. На його думку, для цього має змінитися і настрій в суспільстві, яке орієнтоване на захід, і керівництво держави має змінитися.

«Суб`єктивна причина полягає у неврівноваженості політики нинішнього уряду. Михайло СААКАШВІЛІ і його команда - недосвідчені, часто нетерплячі. У нас досить складна політична обстановка, і при цьому ми ще штовхаємо Росію, роблячи на її адресу агресивні заяви, або заарештовувавши її громадян, при цьому створюючи галас. Природно, це загострює конфлікт», - сказав він.

Ш.ПІЧХАДЗЕ додав, що історичний досвід свідчить, що імперіалістичні держави майже завжди були авторитарними. «Я вважаю, що через відсутність в Росії опозиції держава веде імперіалістичну політику», - сказав він.