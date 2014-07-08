Контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які шпигували за військовим об'єктом (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двоє завербованих громадян України, які намагалися встановити обладнання, були затримані 8 липня.

«Для цього іноземна спецслужба забезпечила двох завербованих нею громадян України шпигунською технікою і провела з ними інструктаж щодо її налаштування і використання. СБУ затримала обох зловмисників, шпигунська спецтехніка вилучена», - сказано в повідомленні.

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