Аваков обіцяє "істотно оновити" склад міліцїі у звільнених від терористів містах

Склад міліції звільнених від терористів міст буде істотно оновлено, оновлення буде проведено за рахунок додаткових сил.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав на сьогоднішній зустрічі із жителями Слов'янська, повідомила прес-служба МВС.

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"Склад міліції буде істотно оновлено за рахунок доданих зовнішніх сил, щоб відновити порядок і довіру. Будуть, звичайно, і ваші місцеві – ті, до кого у нас є довіра", – підкреслив він.