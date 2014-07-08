Спецслужби Росії прослуховують телефони українських солдат та передають дані терористам - Каплін
16:34, 08 липня 2014Політика
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Народний депутат від фракції «УДАР» Сергій Каплін заявив, що розмови українських солдат з мобільних телефонів прослуховуються російськими спецслужбами, дані про перебування наших військових передаються терористам.
Каплін: розмови українських солдат прослуховуються російськими спецслужбами / gazeta.lv
Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата.
Він назвав прослуховування телефонних розмов причиною загибелі солдат на сході. «Найбільша проблема, чого сьогодні вбивають так багато солдат на сході – це неконтрольоване користування мобільними телефонами. Військові телефонують дружинам, знайомим, друзям, товаришам по службі. І через ці розмови диверсанти і терористи дізнаються про їхнє місце перебування, плани тощо», - сказав депутат і підкреслив: «Зв’язок повністю контролюється російськими спецслужбами».
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При цьому Каплін додав, що «у нас в країні лише близько 300 телефонів, які не можна прослухати».
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