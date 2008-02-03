Тимошенко не відчуває наближення президентських виборів
21:00, 03 лютого 2008Політика
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І готується звітувати за 100 днів
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не відчуває наближення президентських виборів, а готується через 100 днів відзвітувати про діяльність уряду.
Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.
«Я відчуваю наближення 100 днів діяльності уряду, за які я можу відзвітувати перед людьми: що я зробила за 100 днів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр підкреслила, що зараз вона «кожну хвилину» готується до такого звіту.
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