Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не відчуває наближення президентських виборів, а готується через 100 днів відзвітувати про діяльність уряду.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Я відчуваю наближення 100 днів діяльності уряду, за які я можу відзвітувати перед людьми: що я зробила за 100 днів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що зараз вона «кожну хвилину» готується до такого звіту.